У этой истории есть один занимательный исторический аналог.В декабре 2015 года после введения российских войск в Сирию, руководству "зеленых" боевиков были предложены очень выгодные условия по достижению перемирия с Асадом и прекращения войны.
Мы ничего подписывать не будем...
Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Наука дуракам будет.
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14 час.
Юрий Золотарев
Не-ет! Эту бандеро-СВОЛОТУ нельзя пускать ни к каким "переговорам"! Только КАПИТУЛЯЦИЯ - и добровольный "уход из жизни" всех (ВСЕХ!!!), больных бандеровщиной!! Мир должен очищаться от ПЛЕСЕНИ! - иначе миру не жить.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Знаешь сколько они ещё наплодили , так что только полная и окончательная победа и исчезновение как страны , как республики , как даже области . Только Киев -град русский и под русским управлением и никак иначе . Только в этом случае можно с ними заниматься переформированием и то под жёстким контролем , а при первом нарушении вон на Запад куда и хотели
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11 час.
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