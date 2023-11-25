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  • Виктор Полуэктов
    Для того, чтобы "перекидывать" его ещё сначала как-то дезактивировать надо. Чтобы не подорваться при обезвреживании и...Новая мина
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    Это к галкину! Это он любитель престарелых шлюх!Покаяния и извинения

Мы ничего подписывать не будем...

Мы ничего подписывать не будем...

У этой истории есть один занимательный исторический аналог.В декабре 2015 года после введения российских войск в Сирию, руководству "зеленых" боевиков были предложены очень выгодные условия по достижению перемирия с Асадом и прекращения войны.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Наука дуракам будет.
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14 час.
Юрий Золотарев
Не-ет! Эту бандеро-СВОЛОТУ нельзя пускать ни к каким &quot;переговорам&quot;! Только КАПИТУЛЯЦИЯ - и добровольный &quot;уход из жизни&quot; всех (ВСЕХ!!!), больных бандеровщиной!! Мир должен очищаться от ПЛЕСЕНИ! - иначе миру не жить.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Знаешь сколько они ещё наплодили , так что только полная и окончательная победа и исчезновение как страны , как республики , как даже области . Только Киев -град русский и под русским управлением и никак иначе . Только в этом случае можно с ними заниматься переформированием и то под жёстким контролем , а при первом нарушении вон на Запад куда и хотели
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11 час.

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