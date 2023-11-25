Мы ничего подписывать не будем...

Не-ет! Эту бандеро-СВОЛОТУ нельзя пускать ни к каким "переговорам"! Только КАПИТУЛЯЦИЯ - и добровольный "уход из жизни" всех (ВСЕХ!!!), больных бандеровщиной!! Мир должен очищаться от ПЛЕСЕНИ! - иначе миру не жить.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Знаешь сколько они ещё наплодили , так что только полная и окончательная победа и исчезновение как страны , как республики , как даже области . Только Киев -град русский и под русским управлением и никак иначе . Только в этом случае можно с ними заниматься переформированием и то под жёстким контролем , а при первом нарушении вон на Запад куда и хотели