Главный внештатный онколог Минздрава Каприн заявил о мошенничестве с вакциной от рака

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн предупредил о мошенниках, выманивающих деньги якобы для участия в испытаниях вакцины от рака «Энтеромикс».
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