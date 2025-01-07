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Главный внештатный онколог Минздрава Каприн заявил о мошенничестве с вакциной от рака

Главный внештатный онколог Минздрава Каприн заявил о мошенничестве с вакциной от рака

Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн предупредил о мошенниках, выманивающих деньги якобы для участия в испытаниях вакцины от рака «Энтеромикс».

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Сейчас понесётся, чеченцы быстро пристроятся, они любят на чужое рот разевать, особенно где бабло халявное. Лишь бы не работать.
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16 час.

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