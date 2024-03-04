4 самых полезных продукта в русской кухни

Некоторые из них в других странах употребляют только во время болезни. фото: кадр из мультфильмаБлюда русской кухни на первый взгляд кажутся не слишком здоровыми: вспомнить только блинчики с икрой, оладьи, пироги и расстегаи, широчайший ассортимент жирных закусок… Однако некоторые из них диетологи советуют регулярно включать в свой рацион: они действительно приносят организму немало пользы.