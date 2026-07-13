ЕС может закрыть въезд для украинцев, подлежащих мобилизации – Rzeczpospolita

Поправки к Директиве о временной защите (Temporary Protection Directive), которые Брюссель готовится утвердить в ближайшие месяцы, впервые привяжут право на легальный въезд и получение убежища в Евросоюзе к мобилизационному статусу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии