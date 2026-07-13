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Журнал «Профиль»

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ЕС может закрыть въезд для украинцев, подлежащих мобилизации – Rzeczpospolita

ЕС может закрыть въезд для украинцев, подлежащих мобилизации – Rzeczpospolita

Поправки к Директиве о временной защите (Temporary Protection Directive), которые Брюссель готовится утвердить в ближайшие месяцы, впервые привяжут право на легальный въезд и получение убежища в Евросоюзе к мобилизационному статусу.

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