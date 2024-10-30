Россияне рассказали, что хотят получить в подарок от работодателей

Самым популярным подарком от компаний является сертификат Россияне предпочитают получать от работодателей в качестве подарков сертификаты, электронику и товары для дома, следует из опроса, проведенного парфюмерно-косметическим ретейлером "Золотое яблоко" и сервисом hh.