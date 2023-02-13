Турки подозревают США в сейсмическом оружии

Оказывается, в Турции среди простого народа сильно убеждение, что землетрясение 5 февраля — это не природное явление, а результат удара секретного оружия США В качестве доказательства приводится такая цепочка «совпадений»: -27 и 30 января посольство США в Турции выпускает предупреждение об угрозе безопасности-28 января посольства западных стран рассылают своим гражданам предупреждения о возможном теракте-1-2 февраля в Стамбуле закрываются посольства США, Великобритании, Германии, Франции и ряда стран Европы-4 февраля в Стамбул заходит военный корабль США USS Nitze-3 февраля министр МВД Турции потребовал от США «уберите свои грязные лапы от Турции»-Ночью перед подземными толчками в Турции замечены странные вспышки в небе.