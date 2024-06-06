Золото выросло на американской статистике

Котировки золота пробили узкий диапазон, в котором находились с мая. Трейдеры покупают драгметалл в преддверии новой статистики рынка труда з США, которая может пролить свет на дальнейшие планы ФРС по денежно-кредитной политике.
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