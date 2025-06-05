Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ. Ранее вечером четыре раза объявляли угрозу атаки украинских БПЛА и морских дронов в Севастополе.
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Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ. Ранее вечером четыре раза объявляли угрозу атаки украинских БПЛА и морских дронов в Севастополе.
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