Мэр Парижа перед стартом Паралимпиады вновь искупалась в Сене. Здесь пройдут старты по паратриатлону

«Со следующего года купание в Сене станет обязательным атрибутом парижского лета! А через несколько дней спортсмены‑паралимпийцы тоже будут нырять в Сену во время паратриатлона!» – написала мэр столицы Франции Анн Идальго в соцсети, опубликовав видео заплыва.