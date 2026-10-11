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После консультаций с европейскими партнёрами Зеленский ответил Трампу отказом

После консультаций с европейскими партнёрами Зеленский ответил Трампу отказом Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ, проигнорировав требование Дональда Трампа.

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