После консультаций с европейскими партнёрами Зеленский ответил Трампу отказом Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ, проигнорировав требование Дональда Трампа.
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