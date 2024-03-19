🛣 Строительство трассы Донское — Перевальное планируют завершить до 2026 года Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, работы на автодороге ведутся с опережением графика.
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🛣 Строительство трассы Донское — Перевальное планируют завершить до 2026 года Как сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, работы на автодороге ведутся с опережением графика.