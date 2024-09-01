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Царьград

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Мэр Екатеринбурга Орлов открыл трассу, против строительства которой бунтовали жители

Мэр Екатеринбурга Орлов открыл трассу, против строительства которой бунтовали жители

На дорогу, которая ведет на Уктус жаловались президенту Владимиру Путину, но е открыли раньше срока.Сегодня 1 сентября глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл автодорогу на улице Рощинской, которая ведет на Уктус.

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