Мэр Екатеринбурга Орлов открыл трассу, против строительства которой бунтовали жители

На дорогу, которая ведет на Уктус жаловались президенту Владимиру Путину, но е открыли раньше срока.Сегодня 1 сентября глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл автодорогу на улице Рощинской, которая ведет на Уктус.