США пытаются сдержать растущий военный потенциал Китая

©iStock Таким образом, китайские производители не смогут легально приобретать американские полупроводники и оборудование для производства микросхем без специального разрешения на экспорт данной продукции, выданного Министерством торговли США.
©iStock Таким образом, китайские производители не смогут легально приобретать американские полупроводники и оборудование для производства микросхем без специального разрешения на экспорт данной продукции, выданного Министерством торговли США.
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