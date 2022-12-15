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США пытаются сдержать растущий военный потенциал Китая

США пытаются сдержать растущий военный потенциал Китая

©iStock Таким образом, китайские производители не смогут легально приобретать американские полупроводники и оборудование для производства микросхем без специального разрешения на экспорт данной продукции, выданного Министерством торговли США.

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