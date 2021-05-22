В Жигулевске участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже металлических изделий

Во время обхода административного участка к участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г. Жигулевску поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения может быть причастен к хищению имущества одного из учреждений.
Во время обхода административного участка к участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г. Жигулевску поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения может быть причастен к хищению имущества одного из учреждений.
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