Спутник

236 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...

В Жигулевске участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже металлических изделий

В Жигулевске участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого в краже металлических изделий

Во время обхода административного участка к участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г. Жигулевску поступила информация о том, что ранее судимый местный житель 1986 года рождения может быть причастен к хищению имущества одного из учреждений.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх