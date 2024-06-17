Дожди с грозами и градом ожидаются в Приангарье 17 июня

Иркутская область готовится к неблагоприятным погодным условиям, которые ожидаются с 17 июня. По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы и град.
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