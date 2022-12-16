РИА «Новости»: два жителя Бердянска попали под уголовное дело за диверсию на ж/д

Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию, которая могла привести к жертвам. Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения по железной дороге и линии связи, а также положили столб на железнодорожное полотно.
Силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию, которая могла привести к жертвам. Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения по железной дороге и линии связи, а также положили столб на железнодорожное полотно.
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