В российский прокат вышел полнометражный дебют Тинатин Баркалая "Сказки Гофмана"

28 марта в кинотеатрах России стартует прокат фильма Тины Баркалая под названием "Сказки Гофмана". Об этом пишет "Коммерсантъ" Накануне в премьерном зале московского кинотеатра "Октябрь" состоялся закрытый показ этой комедийной драмы.
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