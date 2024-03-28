В российский прокат вышел полнометражный дебют Тинатин Баркалая "Сказки Гофмана"

28 марта в кинотеатрах России стартует прокат фильма Тины Баркалая под названием "Сказки Гофмана". Об этом пишет "Коммерсантъ" Накануне в премьерном зале московского кинотеатра "Октябрь" состоялся закрытый показ этой комедийной драмы.