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Самая богатая британская семья получила реальные сроки за эксплуатацию прислуги

Самая богатая британская семья получила реальные сроки за эксплуатацию прислуги

Богатейшая британская семья получила реальные сроки за эксплуатацию прислуги. Семья миллиардера Пракаша Хиндуджи, проживающего в Швейцарии, обвиняется в многолетней эксплуатации работников.

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Вячеслав Войцехович
Когда в России посадят хоть одного олигарха - за ВОРОВСТВО И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД ЛЮДЬМИ? - При СЛЕДУЮЩЕМ президенте !
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