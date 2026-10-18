Каманин, один из первых Героев Советского Союза, спас 34 человека из экспедиции парохода «Челюскин», используя парашютные ящики для перевозки пассажиров под крыльями самолёта.
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