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Главный инженер новгородского «Агропромпроекта» идёт под суд

Главный инженер новгородского «Агропромпроекта» идёт под суд

Официальный представитель Следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ООО «Агропромпроект».

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