Главный инженер новгородского «Агропромпроекта» идёт под суд

Официальный представитель Следственного управления СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева сообщила, что завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера ООО «Агропромпроект».
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