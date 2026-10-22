Певица и телеведущая Юлианна Караулова не использует парфюм утром. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд арестовал быв...
- «Сидите дома. Ожи...
- ЮВ Лерчек получила о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым