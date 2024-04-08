Рост инфекций в связи с весенним паводком: в Роспотребнадзоре рассказали, как обезопасить себя

Поможет ряд несложных мер профилактики С приходом весны и активным таянием снега возрастает вероятность попадания в водоемы болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать различные заболевания у людей.
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