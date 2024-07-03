Половина россиян с детьми хотят жить в квартире не менее 100 кв.м

Только каждый четвертый российский родитель (23%) планирует переехать в квартиру побольше. При этом почти каждый второй опрошенный (46%) хотел бы улучшить жилищные условия, но признается, что такой возможности сейчас нет.
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