Путин: на момент саммита в ЮАР экономики стран БРИКС обогнали G7

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что экономики стран БРИКС обогнали государства "Большой семерки" (G7) по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.