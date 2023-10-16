Путин: на момент саммита в ЮАР экономики стран БРИКС обогнали G7

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что экономики стран БРИКС обогнали государства "Большой семерки" (G7) по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге в августе этого года.
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