«С одной стороны, мучитель и убийца, а с другой — герой?» Правозащитница Ева Меркачева — о том, можно ли на СВО смыть кровью преступления

Интервью с членом Совета по правам человека о Пригожине, ЧВК «Вагнер» и СВО Ева Меркачева презентовала в Екатеринбурге свою книгу и поучаствовала в дискуссии о преступности в СССР Фото: Владислав Лоншаков / E1.