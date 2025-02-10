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В Раде обеспокоились последствиями контрактов ВСУ для 18-летних

В Раде обеспокоились последствиями контрактов ВСУ для 18-летних

Президент Украины Владимир Зеленский не может принудительно мобилизовать граждан и пытается купить их службу, однако лишь рискует разделить военнослужащих на касты, закладывая бомбу под боеспособность армии.

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