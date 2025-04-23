«Установить импланты, удалить, вернуть свою форму»: Айза снова исправила грудь

В прошлом году Айза раскрывала, что сделала десятую операцию на грудь. Бизнесвумен решилась на это из-за ошибки хирурга.
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