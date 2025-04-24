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Два майора: #Сводка на утро 24 апреля 2025 года

Два майора: #Сводка на утро 24 апреля 2025 года

#Сводка на утро 24 апреля 2025 года Так совпало, что после демарша Зеленского и фактически срыва переговоров в Лондоне по территории противника был нанесен комбинированный удар с применением ракетного вооружения и ударных БПЛА «Герань».

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