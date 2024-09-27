Медвежий угол
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Медвежий угол

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Даже убийца не отрицал - зарезал. Но его все равно освободили

Даже убийца не отрицал - зарезал. Но его все равно освободили

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА! Александра Зобенкова освободили в зале суда, сразу после оглашения приговора.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
И на то, чтобы вынести вполне очевидное решение суду потребовалось ЧЕТЫРЕ года? Это не правосудие. Это издевательство над правосудием.
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14 час.
Игорь Костоглод
Четыре года думали как бы чего не вышло.....
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13 час.
Александр Бурачевский
&quot;Законодатели не понимают - в такой рубке человека спасают древние инстинкты, там мозг отключается&quot;. - Понимают. Ещё в 2003 году добавили в статью о необходимой обороне часть 2.1.
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10 час.

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