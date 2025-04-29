Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне заявлений Китая и торговых переговоров

На торгах в понедельник азиатско-тихоокеанский регион продемонстрировал пеструю картину. Инвесторы анализировали заявления китайских властей о дальнейших усилиях по стимулированию национальной экономики, а также отслеживали развитие ситуации вокруг торговых переговоров Соединенных Штатов с рядом стран региона.