Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику на фоне заявлений Китая и торговых переговоров

На торгах в понедельник азиатско-тихоокеанский регион продемонстрировал пеструю картину. Инвесторы анализировали заявления китайских властей о дальнейших усилиях по стимулированию национальной экономики, а также отслеживали развитие ситуации вокруг торговых переговоров Соединенных Штатов с рядом стран региона.
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