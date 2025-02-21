Илон Маск заявил, что коррупция на Украине подпитывается телами украинских солдат Глава управления аудита и эффективности в администрации США Илон Маск обрушился с новой критикой на главу киевского режима.
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Илон Маск заявил, что коррупция на Украине подпитывается телами украинских солдат Глава управления аудита и эффективности в администрации США Илон Маск обрушился с новой критикой на главу киевского режима.
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