В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России обсудили актуальные социально-экономические вопросы, а также вопросы гуманитарного реагирования

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России принял участие в заседании Дискуссионного клуба под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, Героя России Юрия Воробьева.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- Более шести с половиной килограммов мефедрона изъяли Ленинградской области транспортные полицейские
- Около 20 иностранных граждан из Приморского края выдворят за пределы России
Свежие комментарии