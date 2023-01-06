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Как положено на русском языке, так и следует говорить

Как положено на русском языке, так и следует говорить

«На Украине» или «в Украине»?Спор на эту тему длится вот уже несколько лет. А что об этом говорят правила русского языка? Попробуем разобраться.

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