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Молдавский футбол входит в новый еврокубковый сезон

Молдавский футбол входит в новый еврокубковый сезон

Какие клубы и когда представят футбол Молдавии в новом евросезоне.После состоявшего накануне финала Кубка Молдавии по футболу стали известны все команды молдавского чемпионата, которые получили право выступить в европейских футбольных турнирах.

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