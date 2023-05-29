Молдавский футбол входит в новый еврокубковый сезон

Какие клубы и когда представят футбол Молдавии в новом евросезоне.После состоявшего накануне финала Кубка Молдавии по футболу стали известны все команды молдавского чемпионата, которые получили право выступить в европейских футбольных турнирах.
Какие клубы и когда представят футбол Молдавии в новом евросезоне.После состоявшего накануне финала Кубка Молдавии по футболу стали известны все команды молдавского чемпионата, которые получили право выступить в европейских футбольных турнирах.
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