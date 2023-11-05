Путин: Не было никакой Украины до СССР

Natalija Osminina

Это у тебя, родной, проблемы. Вступать в наследство можно только ИМЕЯ ПРАВО. И оно оказалось только у России. Значит она ПРАВОПРЕЕМНИЦА СССР, как и значится в ООН Дошло до тебя, родной? Ты что, этого не знаешь? Или прикидываешься идиотом? А разницу между "суверенной" и "независмой" объясняет в чатрулетке один серьезный блогер, таким как ты, которые не в курсе, как всех поимела РСФСР. Потому что это был договорняк Ельцина с Ротшильдами и другими заинтересованными лицами. Началось всё в 1989 году, когда Б.Н.Ельцин посетил США. Там он встретился с Дж.Бушем – старшим, посетил в больнице Р.Рейгана и побывал на заседании в «Рокфеллер – клубе» в Манхеттене, где его встречали фиансовые семейства Рокфеллеров и Ротшильдов (потомки клана Баруха, контролирующие мировую финансовую систему). Именно тогда Ельцин, как «агент влияния» западных спецслужб, получил «добро» на передачу всех финансов России под контроль США. Уже в начале следующего 1990 года был создан Центральный Банк РСФСР (России), устав которого списали с Федеральной Резервной Системы США (ФРС США, частной организации сионистской верхушки США). А Беловежские соглашения были 8 декабря 1991 года. А в январе 1994 года президенты Украины, США и России впервые подписали соглашение о путях ядерного разоружения в Украине. К нему присоединилась и Великобритания. На тот момент Украина обладала третьим самым крупным ядерным арсеналом. Поэтому я и написала, что был принят план Ротшильдов и Украину просто поимели. Никто же не думал, что придет Путин и захочет все переиграть. Потому что хотя ЦБ России по-прежнему и принадлежит ФРС и МВФ, но зато он смог заполучить ядерную кнопку, которую тоже сдал амерам Ельцин. В январе 1994 года Россия уже не имела кнопочки контроля от своего ядерного потенциала, хотя соглашение «Партнерство во имя мира» было подписано спустя полгода - 22 июня 1994 года .