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Путин: Не было никакой Украины до СССР

Путин: Не было никакой Украины до СССР

Президент РФ Владимир Путин отметил, что исторически украинского государства не существовало. Об этом он заявил сегодня на встрече с членами Общественной палаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Александр Николаевич
Ув, какая Россия? Какая Украина... В Б.Пуще была кучка предателей возомнивших себя будущими ЦАРЬКАМИ стран и только ЭТО привело к катострофе. К примеру, был бы жив, убитый до этого &quot;в автокатострофе&quot; белорус МАШЕРОВ, на 100 %- всего этого бы не произошло! По всем данным он должен был стать  руководителем СССР, но враг не дремал, нашел иуду горбачева. ВСЕ произошло как в Смутное время........................
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8 час.
Natalija Osminina
Это у тебя, родной, проблемы. Вступать в наследство можно только ИМЕЯ ПРАВО. И оно оказалось только у России. Значит она ПРАВОПРЕЕМНИЦА СССР, как и значится в ООН  Дошло до тебя, родной? Ты что, этого не знаешь? Или прикидываешься идиотом? А разницу между &quot;суверенной&quot; и &quot;независмой&quot; объясняет в чатрулетке один серьезный блогер, таким как ты, которые не в курсе, как всех поимела РСФСР. Потому что это был договорняк Ельцина с Ротшильдами и другими заинтересованными лицами.  Началось всё в 1989 году, когда Б.Н.Ельцин посетил США. Там он встретился с Дж.Бушем – старшим, посетил в больнице Р.Рейгана и побывал на заседании в «Рокфеллер – клубе» в Манхеттене, где его встречали фиансовые семейства Рокфеллеров и Ротшильдов (потомки клана Баруха, контролирующие мировую финансовую систему).   Именно тогда Ельцин, как «агент влияния» западных спецслужб, получил  «добро» на передачу всех финансов России под контроль США. Уже в начале следующего 1990 года был создан Центральный Банк РСФСР (России), устав которого списали с Федеральной Резервной Системы США (ФРС США, частной организации сионистской верхушки США).  А Беловежские соглашения были 8  декабря 1991 года. А в январе 1994 года президенты Украины, США и России впервые подписали соглашение о путях ядерного разоружения в Украине. К нему присоединилась и Великобритания. На тот момент Украина обладала третьим самым крупным ядерным арсеналом. Поэтому я и написала, что был принят  план Ротшильдов и Украину просто поимели.  Никто же не думал, что придет Путин и захочет все переиграть. Потому что хотя ЦБ России  по-прежнему и принадлежит ФРС и МВФ, но зато он смог  заполучить ядерную кнопку, которую тоже сдал амерам Ельцин. В январе 1994 года Россия уже не имела  кнопочки контроля от своего ядерного потенциала, хотя соглашение «Партнерство во имя мира» было подписано спустя полгода - 22 июня 1994 года .
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6 час.
Natalija Osminina
Уже 100 раз тут объясняла, ПО ДАТАМ. Все документы  существуют. Неужели трудно уяснить, что Россия была колонией США. И пока она не уничтожит клан глобалистов, выбив из-под них стул Резервного доллара,  ни о каких победах  СВО речь идти не может. Хоть СВО до Львова добежит. Хоть до Варшавы, Берлина, Лондона, Вашингтона...   Победа определяется не на поле брани, тем более  в войне с Украиной. Сегодня Трамп практически прямо объявил о кончине Бреттон-Вудской системы, повторив слова Гутерриша, сказанные им два раза. Первые раз 12 июля на Саммите НАТО в Вильнюсе, второй раз-недавно.
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6 час.

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