Репетиция парада изменит движение транспорта

30 апреля и 5 мая В связи с проведением репетиций парада в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне внесены изменения в работу транспорта в центре города, сообщает комитет по транспорту Петербурга.
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