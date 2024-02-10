Почему россияне вкладываются в ценные бумаги и не лучше ли сейчас положить деньги на депозит?

Каждый пятый — инвестор. Свыше 30 млн россиян имеют брокерские счета на Мосбирже. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, отчиталась пресс-служба площадкиРост числа розничных инвесторов на российском фондовом рынке начался еще во время пандемии.
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