Почему россияне вкладываются в ценные бумаги и не лучше ли сейчас положить деньги на депозит?

Каждый пятый — инвестор. Свыше 30 млн россиян имеют брокерские счета на Мосбирже. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, отчиталась пресс-служба площадкиРост числа розничных инвесторов на российском фондовом рынке начался еще во время пандемии.