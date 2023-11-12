Законопроект о запрете животных в цирках вынесут на «нулевые» чтения

Запретить использовать животных в цирках — такой законопроект планируют обсудить на «нулевых» чтениях с участием депутатов, зоозащитников и представителей цирковой индустрии, которые организует Общественная палата РФ в Госдуме 14 ноября.
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