Суд в Перми отказался отменить национализацию ЧЭМК

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми 7 мая отклонил жалобу экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, пытавшего опротестовать передачу активов ЧЭМК государству.
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