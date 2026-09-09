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Herbalife объявляет программу обратного выкупа акций на $250 млн

Herbalife объявляет программу обратного выкупа акций на $250 млн

Компания Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), один из ведущих мировых производителей продуктов для здорового образа жизни, объявила об утверждении советом директоров новой программы обратного выкупа обыкновенных акций на сумму до 250 миллионов долларов.

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