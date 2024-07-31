75-летний пенсионер из Красноярского края пытался поступить в институт

75-летний пенсионер из Красноярского края подал документы в Сибирский Федеральный университет. Мужчина планировал поступить в Институт космических и информационных технологий, рассказали в пресс-службе вуза.
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