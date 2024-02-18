Как выяснилось, существует целая сеть "русофобов в рясах", в своей политической деятельности лицемерно прикрывающихся Святым Православием.

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Комментарии
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Е Пронина
а, чего он не покинет бренный мир например, от сердечного приступа?
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13 час.
Неизвестно Неизвестно
А что священники не просто граждане РФ, они что в отдельном государстве живут?
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12 час.

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