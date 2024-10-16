Невероятный Хрущев: что стало бы со страной, если бы его не свергли

ВМ

Владимир Моргунов

Как много хрени в одной статье. Останься Хрущ у власти, он сделал бы с СССР то, что позднее сделали Меченый и Алкаш. Только время-главный и объективный судья истории. Мы знаем сколь вреда принес кукурузник государству. Его смена-вполне оправдана и полезна. Времена Брежнева-самые спокойные времена СССР и его граждан. И это факт, который не требует доказательств для современников !!!!!!!!!