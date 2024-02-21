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Церковный праздник «День Панкратия» отмечают в России 22 февраля в 2024 году

Церковный праздник «День Панкратия» отмечают в России 22 февраля в 2024 году

Церковный праздник «День Панкратия» отмечают в России 22 февраля в 2024 году Анна ЧернышоваВ четверг, 22 февраля 2024 года, по всей территории Российской Федерации отмечается народный праздник «День Панкратия», в соответствии с церковными традициями.

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