Церковный праздник «День Панкратия» отмечают в России 22 февраля в 2024 году Анна ЧернышоваВ четверг, 22 февраля 2024 года, по всей территории Российской Федерации отмечается народный праздник «День Панкратия», в соответствии с церковными традициями.