Позывной " Жнец": как морской пехотинец ЧФ "косит" врага

Мы расскажем о морских пехотинцах отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты Черноморского флота – бойцах противотанкового артдивизиона (ПТАДН), уничтожающих неонацистов при помощи ПТУР.
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