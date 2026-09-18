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Эксперт Мкртчян: туристы этим летом чаще путешествовали по России на автобусах

Эксперт Мкртчян: туристы этим летом чаще путешествовали по России на автобусах

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россияне этим летом чаше всего выбирали автобусы для перемещения по стране.

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