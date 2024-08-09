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Осенняя погода в августе – пора доставать куртки: синоптики рассказали, какая она будет до 15 августа 2024 года

Осенняя погода в августе – пора доставать куртки: синоптики рассказали, какая она будет до 15 августа 2024 года Ольга БезродняяВ августе россиянам не везет с погодой, которая больше напоминает осень.

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