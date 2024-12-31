Новый президент США подготовит для Украины мягкую капитуляцию. Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».