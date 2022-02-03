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Посольство России в Вашингтоне: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму

Посольство России в Вашингтоне: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе.

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