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Петербургский дневник

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На ПМЮФ заявили, что бедность не является основанием для лишения родительских прав

На ПМЮФ заявили, что бедность не является основанием для лишения родительских прав

Об этом высказался иерей Федор Лукьянов Судебная практика по лишению родительских прав в силу отсутствия необходимого финансового положения должна быть отменена, при этом для молодых семей следует создавать механизмы экономического благополучия.

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