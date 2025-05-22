На ПМЮФ заявили, что бедность не является основанием для лишения родительских прав

Об этом высказался иерей Федор Лукьянов Судебная практика по лишению родительских прав в силу отсутствия необходимого финансового положения должна быть отменена, при этом для молодых семей следует создавать механизмы экономического благополучия.
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